Fiato sospeso per il destino di Diego Poi la scelta di Rudy Zerbi

Nella puntata di oggi di “Amici”,ha deciso di sostituire il suo allievocon una nuova cantante, Antonia, che si era presentata ai casting. Durante il daytime della settimana passata, infatti,aveva avvisato l'allievo, il quale aveva reagito istintivamente e in modo sgarbato, minacciando addirittura di voler abbandonare lui stesso la scuola. Poi, tornato sui suoi passi,ha accettato la situazione ed ha conosciuto Antonia, sua possibile sostituta, che è entrata in casetta e si è presentata al resto della classe già qualche giorno prima della puntata odierna. Durante la puntata, dopo aver ascoltato entrambi esibirsi,ha spiegato che, non potendo aggiungere un altro banco alla sua squadra, la suaricadeva su Antonia come nuova alunna della scuola e sostituta ufficiale di