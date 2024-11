Inter-news.it - De Vrij verso l’addio? Inter divisa tra due strategie differenti

Stefan Depotrebbe lasciare l’al termine di questa stagione. Con il contratto in scadenza in estate, e i negoziati non instradatiil rinnovo, l’olandese potrebbe assumere un’altra decisione per il futuro.IL PUNTO – Stefan Derappresenta uno dei due centrali di difesa dell’di Simone Inzaghi. Il calciatore olandese è in questo momento più lontano che vicino alla permanenza nel club nerazzurro, con le trattative per il rinnovo apparentemente arenate in base alla presunta volontà dei meneghini di non puntare sul suo profilo nella prossima stagione. Il fatto che Francesco Acerbi, anch’egli in scadenza di contratto nel 2025, abbia già rinnovato il suo accordo con l’, potrebbe rappresentare un’ulteriore dimostrazione di come l’olandese non sia più nei piani dei nerazzurri per i prossimi anni.