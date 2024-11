Ilfattoquotidiano.it - Così Jannik Sinner ha trasformato una semifinale Atp Finals in un allenamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nemmeno un urlo dal pubblico durante la prima di servizio sul match point lo ha distratto dalla sua voglia di dominare. Ace; game, set and match. Elementare. Poco più di un’ora per dare 6-1 6-2 a Casper Ruud, la sorpresa di questa edizione delle Atp, uno dei giocatori che più avevano convinto.torna in finale a Torino a un anno di distanza dalla sconfitta contro Novak Djokovic. Lo fa ancora una volta senza perdere set, senza perdere il servizio, trasformando unaallein una sorta diagonistico. Per l’azzurro è la 69esima vittoria stagionale a livello Atp, la nona finale della stagione. Davanti al pubblico di casa, andrà a caccia dell’ottavo titolo del 2024 e del diciottesimo in carriera. Ma soprattutto, cercherà di diventare il primo italiano nella storia a vincere le Atp, proprio di fronte al pubblico di casa.