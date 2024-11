Atp Finals Torino 2024 il doppio va a Krawietz e Puetz | sconfitti Arevalo e Pavic

Leggi su Sportface.it

Kevine Timsi sono aggiudicati l’edizionedelle ATPdi. La coppia tedesca, giunta ada testa di serie numero otto del tabellone, riesce a compiere l’impresa, confermando i progressi degli ultimi mesi. E come accaduto a New York in semifinale, dove poi si fermarono in finale contro Purcell/Thompson, riescono a sconfiggere la coppia numero 1 al mondo formata da Marceloe Mate. Più di un’ora e mezza di gioco, sfida molto lottata, ma che i due tedeschi sono riusciti a conquistare con il punteggio di 7-6(5) 7-6(6) senza mai cedere il servizio. Atp, ilva aSportFace.