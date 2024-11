Oasport.it - Sara Curtis regina negli Assoluti in vasca corta. Tris di Mora e Quadarella a Riccione

Terza e ultima giornata di finali che va in archivio nella piscina di, sede degliin. Nella competizione che ha assegnato i pass rimanenti per la selezione che prenderà parte alla rassegna iridata nella piscina da 25 metri di Budapest (10-15 dicembre), non sono mancati i riscontri di un certo livello.Un’apertura col botto, grazie a. La piemontese ha completato il suo poker, facendo propri i 50 stile libero con il nuovo primato italiano di 23.77 (terza prestazione mondiale stagionale e migliorato il 23.83 di Silvia Di Pietro), valso il pass per la rassegna iridata della Duna Arena. Perè arrivato il terzo “biglietto” per l’Ungheria. Alle sue spalle si sono classificate proprio Di Pietro (24.17) e la belga Florine Gaspard (24.39).Sarà in terra magiara nei 200 dorso anche Lorenzo