PS5 Pro sta vendendo bene in USA? Risponde un noto analista

Mat Piscatella, capo di Circana, ha condiviso le prime informazioni in merito al lancio di PS5 Pro in, affermando che la nuova console di Sony si è resa protagonista di un “lancio solido“, realizzando delle vendite in linea con quelle di PS4 Pro.Ilha inoltre aggiunto che nel corso delle prossime settimane condividerà nuove informazioni in merito al lancio di PlayStation 5 Pro in quel degli Stati Uniti, con ogni probabilità verso le prime settimane di Dicembre quando condividerà tutte le informazioni sul mese di Novembre 2024 attualmente ancora in corso.Leggiamo quanto affermato da Mat Piscatella:“PS5 Pro ha avuto un ottimo debutto, totalizzando vendite simili a quelle del lancio di PS4 Pro. Aggiungo che potrò tuttavia scendere nei dettagli solo fra qualche settimana.”Stando alle dichiarazioni condivise da Piscatella la nuova console di Sony è riuscita ad avere un lancio simile a quello di PS4 Pro, un dato non propriamente scontato visto il prezzo del nuovo hardware decisamente superiore.