Zonawrestling.net - Problemi per Netflix durante Paul vs Tyson, fan WWE preoccupati

Come sappiamo Monday Night Raw sbarcherà sua partire dal prossimo gennaio e c’è molta attesa per l’arrivo della WWE sulla nota piattaforma streaming. Ieri notteha mandato in onda l’incontro di boxe tra Jakee Mike, ma le cose non andate alla perfezione.la serata, infatti, diversi utenti hanno segnalatodi trasmissione. I fan WWE, o almeno alcuni, hanno espresso preoccupazione.perIeri notte diversi utenti hanno segnalatola direttadell’evento di boxe che ha visto come main event il match tra Jakee Mike. Alcuni fan WWE ha espresso preoccupazione visto l’imminente arrivo di Raw sulla piattaforma. C’è chi si è detto preoccupato per quando andranno in onda i PLE, c’è chi sostiene che Raw perderà spettatori e chi prevede addirittura un disastro “consigliando” alla WWE di rimanere su USA Network e Peacock.