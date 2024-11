Pogba rescinde il contratto con la Juventus

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 21:06:10 Calcio italiano:Adesso è ufficiale. Paulsi è separato definitivamente dallaTorino, club con il quale aveva unfino al 30 giugno 2026. Il giocatore ha incontrato questo venerdì la commissione arbitrale della Federazione Italiana e ha finalmente raggiunto un accordo per poterre il suo rapporto, che entrerà in vigore il 30 novembre.Thiago Motta non avevae il centrocampista francese cercava una via d’uscita per iniziare una nuova fase lontano dal calcio italiano.è stato sospeso nel settembre 2023 dopo aver ceduto positivo ai deidroepiandrosterone (DHEA) ad un controllo successivo alla partita di Serie A contro l’Udinese dell’agosto dello stesso anno, per il quale Fu condannato a quattro anni e successivamente ridotto a 18 mesi.