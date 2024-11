Ilrestodelcarlino.it - Pastore condannato: getta nel fosso un pincher appena ucciso dai suoi cani

Ascoli, 16 novembre 2024 – Il giudice Tiziana D’Ecclesia haun 55enne di Folignano accusato di uccisione di animali. Nel caso in questione il cagnolinoera di razza. Il giudice è andato oltre la richiesta della pubblica accusa di condanna a quattro mesi e ha inflitto all’imputato una pena di sei mesi subordinando la sospensione della stessa al pagamento di un risarcimento danni di 10.000 euro in favore del proprietario del cane che si era costituito parte civile, assistito dall’avvocato Mario Ciafrè. L’uomo dovrà rifondere anche 2.500 euro di spese legali alla controparte. Il suo legale, avvocato Stefano Pierantozzi, annuncia ricorso in appello. La vicenda risale al 17 gennaio 2023 ed è avvenuta ad Appignano. L’imputato stava transitando con il suo gregge nei pressi di una abitazione.