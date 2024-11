Liberoquotidiano.it - Multe non pagate e pure appalti sospetti... Emilia, il suo assessore inguaia De Pascale

Chissà se il candidato governatore del Pd inRomagna, nonché sindaco di Ravenna, Michele De, si è mai accorto di quel che combinava il suoRoberto Fagnani. Epin Municipio giravano tante storie su di lui. Per capirne qualcosa, sarebbe bastato fare come i pellerossa: tendere l'orecchio al vento e farsi suggerire che, probabilmente, quel posto in giunta doveva essere revocato. Oggi quelle voci son diventate degli atti d'accusa di un articolato esposto depositato in Procura. Probabilmente la querela non sortirà alcun effetto, forse le condotte di Fagnani saran ritenute legittime o non rilevanti ma, di certo, al di là del codice penale (e della presunzione d'innocenza) resiste il malcostume politico tutto di sinistra di ignorare il significato della parola imbarazzo.