Meteo arriva la tempesta perfetta | ecco quando

la “”:– Cosa dicono le previsioniper il weekend? Sembra che ci sia un temporaneo campo di alta pressione sull’Italia per cui le giornate di oggi, sabato 16 novembre 2024, e domenica, saranno prevalentemente soleggiate, con tempo stabile, come riporta 3B. Fatta eccezioni per alcuni annuvolamenti e piovaschi locali sul basso versante tirrenico e adriatico, oltre a banchi di nebbia in Val Padana. ( dopo le foto) Leggi anche:il freddo polare (e non solo): cosa ci aspettaLeggi anche: Tremendo incendio in un ospizio: morti diversi anzianila “”:Freddo al mattino, ma sole autunnale nel pomeriggio. Le previsionidi oggi e domani confermano che il tempo sarà bello, fatta eccezione per alcune parti di due regioni, Liguria e Toscana, con temperature leggermente sotto la media termica.