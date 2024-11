Cityrumors.it - Mattarella dona un pacco spesa ai poveri: è un primato. Il record che ha cambiato la storia

Leggi su Cityrumors.it

Sergio Mattarellla dalla parte dei più: il Presidente della Repubblicauna Banco Alimentare. Il post social.La Giornata Internazionale della Colletta Alimentare è giunta alla sua 28esima edizione. Una ricorrenza importante per sottolineare quanto ancora, non solo in Italia, c’è da lavorare affinché chiunque possa avere una condizione e una qualità di vita dignitosa. Essere meno abbienti è all’ordine del giorno, ma l’Italia sta attraversando un periodo complicato.Sergioin favore di Banco Alimentare (Ansa Foto) Cityrumors.itLa povertà relativa e quella assoluta sono in aumento. Crescono, dunque, anche le persone che si rivolgono a organizzazioni per riuscire a sbarcare il lunario. Mettere insieme un pasto caldo per il pranzo e per la cena. Impresa non semplice per chi, a causa di diverse ragioni, si è visto cambiare la vita da un momento all’altro: un errore, una chiusura inaspettata, la disoccupazione che impera.