La spinta al pronto soccorso Anziano morto in ospedale | È un omicidio

Pisa, 16 novembre 2024 – Si è spento poco prima delle 14 Giorgio Tani, che a dicembre avrebbe compiuto 80 anni. Era ricoverato in fin di vita da giorni, dopo aver ricevuto unaed essere caduto per terra sbattendo la testa nella sala d’attesa deldi Pisa. Per quel fatto, avvenuto la sera di martedì 5 novembre, il giorno dopo è stato arrestato un 47enne di origini romene che era stato portato al Ps dal 118 perché in forte stato di agitazione per aver assunto alcol. Era già conosciuto dai sanitari per questo problema. Il signor Tani “un gran lavoratore”, avevano spiegato i parenti, si trovava a Cisanello dove era stata ricoverata la moglie, che ha un’importante disabilità. “Entra che fuori fa freschino”, gli aveva detto il figlio che era andato a recuperare l’auto al parcheggio per riportare il babbo a casa, nel comune di San Giuliano Terme (in provincia di Pisa).