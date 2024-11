Gaeta.it - La guerra tra i clan di Ponticelli si intensifica: violenze e sequestri anche in carcere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le tensioni tra iDe Luca Bossa e De Micco-De Martino, attivi nel quartieredi Napoli, continuano a crescere, sfociando in atti di violenza che coinvolgonoil sistema penitenziario. Recentemente, un episodio di sequestro ha rivelato non solo la pervasività della criminalità organizzata, macome le rivalità si estendano ben oltre i confini del territorio di scontro. La situazione si complica ulteriormente con la scoperta di un piano di mediazione forzata tra i membri dei due gruppi.Dettagli del sequestroL’ultimo episodio di violenza risale a poco tempo fa e ha coinvolto un uomo di 43 anni, il quale è stato rapito con l’intento di utilizzare la sua connessione con ilDe Luca Bossa per risolvere delle tensioni interne al