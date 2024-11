Israele due bombe contro la casa di Netanyahu | Cadute nel cortile ma il premier non era in casa

Leggi su Open.online

Due ordigni sono stati lanciatil’abitazione privata del primo ministro israeliano Benjamina Cesarea, in, e sono atterrati nel. Stando alle prime informazioni, diffuse dal Times of Israel, né ilné i membri della sua famiglia si trovavano inal momento dell’attacco e non sarebbero stati riportati danni materiali. Lo Shin Bet, l’agenzia di sicurezza interna di, e la polizia hanno avviato un’indagine approfondita sull’accaduto. Il presidente Isaac Herzog ha sottolineato «il rischio di un’escalation pericolosa». L’attaccol’abitazione arriva non molto tempo dopo un altro attaccola residenza di: in quell’occasione, un drone lanciato dal Libano aveva colpito una facciata dell’edificio. Anche in quel caso, ilnon si trovava sul luogo.