Immobiliare negativo in Borsa con occhi alle trimestrali. Banche centrali caute sui tassi

Quella appena conclusa è stata una settimana negativa per il settorein, sia in Italia che in Europa, guidata dai risultati societari. Intanto, le maggiori– Fed e BCE – sembrano piùper i prossimi tagli dei. Giovedì sera il presidente della Fed, Jerome Powell, ha parlato di un’economia statunitense ancora molto solida a fronte di attese di un graduale calo dell’inflazione verso il 2% e soprattutto ha indicato che, sulla base di queste valutazioni, la Fed può permettersi di agire con calma nella fase di espansione monetaria. Nella stessa giornata sono stati pubblicati i verbali della riunione BCE di ottobre, dai quali è emerso che, in un primo momento, alcuni membri del Consiglio avrebbero preferito attendere dicembre per un nuovo taglio (in modo da avere più dati a disposizione), aderendo però poi alla proposta dintamento avanzata dal capo-economista Lane (approvata alla fine unanimemente).