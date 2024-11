Il sostituto McGinn affonda 10 ospiti

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 23:55:03 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Johnè uscito dalla panchina per segnare un vincitore nel finale mentre la Scozia ha aumentato le proprie speranze di evitare la retrocessione dalla Nations League A con la vittoria sulla Croazia in 10 uomini.Il centrocampista dell’Aston Villa è stato sorprendentemente escluso dall’undici titolare, ma ha dato un contributo vincente a quattro minuti dalla fine del tempo, capitalizzando il brillante lavoro dell’impressionante Ben Doak.La Scozia può ora evitare l’ultimo posto nel Gruppo 1 vincendo lunedì in Polonia, anche se le speranze di un secondo posto e di un sorteggio più favorevole per la Coppa del Mondo sono ormai finite.TEMPO FINALE: Scozia – Croazia 1-0.