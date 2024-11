Il Bisonte Firenze torna sul parquet | di fronte c’è la Smi Roma Volley

Leggi su Corrieretoscano.it

in campo dopo il rinvio del match con Cuneo della scorsa settimana Il.Quattordici giorni dopo l’ultima volta, il 17 novembre 17 Ilin campo a Palazzo Wanny contro la Smi, per l’ottava giornata della serie A1 Tigotà. Il rinvio dell’ultimo match contro Cuneo per l’indisponibilità dell’impianto delle piemontesi – recupero mercoledì 11 dicembre alle 19 – ha permesso a coach Bendandi di preparare la partita con più calma, anche se con qualche contrattempo di troppo a livello di acciacchi fisici: controcomunque sarà indisponibile solo Lapini, con Davyskiba pienamente recuperata e Battistoni ormai prossima al debutto stagionale. La SMI invece, complice la bella cavalcata in Europa, giocherà la settima partita in ventitré giorni, con la notizia del recupero di Salas e Melli – già rientrate martedì in Challenge Cup con il Rapid Bucarest – e la voglia di risalire anche in campionato dove è reduce da sei ko consecutivi.