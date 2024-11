Iodonna.it - i librai vedono una tendenza abbastanza marcata: ad attirare i clienti di domani sarà soprattutto la narrativa

Virginia Woolf, quasi cento anni fa, un po’ lo aveva previsto: il romanzo assorbirà tutto. La poesia, i saggi, perfino il teatro. Ma, scriveva in Il lettore comune, diventerà un “romanzo delle idee”, ovvero una storia con una tesi chesempre aperta e meno precisa di quella di un saggio. Ma attirerà più lettori e solo per un motivo. Saprà offrire altro: l’intrattenimento. La conferma, per la Woolf, erano le opere sempre più apprezzate di Aldous Huxley ed E. M. Foster. Per noi, invece, si chiama romance. Ovvero quel “romanzo sentimentale” che domina le classifiche da almeno un lustro e che, da poco, appare affiancato sempre più da storie che sono mix di generi letterari. Libri che passione! A chi ci affidiamo per sceglierli? X La profezia in sostanza ha avuto tutto il tempo per avverarsi e non sembra avere data di scadenza: fra 10 anni leggeremo romanzi che accolgono tutto.