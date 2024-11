Iltempo.it - I giudici non mollano sui migranti. L'Anm attacca: "Da Musk un danno per l'Italia"

Il caso Eloncontinua a tenere banco. Soprattutto tra i. Dopo la levata di scudi delle opposizioni, che hanno parlato addirittura di ingerenza da parte del magnate, ad alzare la voce è Giuseppe Santalucia, il presidente dell'Anm. "Le critiche sono sempre ben accette da qualunque parte provengano, ma dire che i magistrati se ne devono andare non è una critica, è un'invettiva.è un personaggio influente: mi chiedo se un messaggio di quel tipo, che ha avuto moltissimi followers, non getti una luce abbastanza negativa sul Paese", ha detto a margine della sua relazione nel Comitato direttivo centrale. "Chi non conosce le vicende, tra i tantissimi che hanno letto, può pensare che l'sia un Paese da evitare - ha aggiunto -, unenorme che va ben al di là di una querelle sulla magistratura.