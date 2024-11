Iltempo.it - Hannoun, telefonata ai ProPal dopo il foglio di via: "Giornalisti figli di p..."

Sono stati denunciati per istigazione a delinquere Mohammade un 25enne egiziano, che alla manifestazione pro Palestina a Milano dello scorso 9 novembre fecero partire gli applausi per l'aggressione dei tifosi israeliani ad Amsterdam ed esibirono la foto dell'ex leader di Hamas ucciso Yahya Sinwar, fa sapere una nota della questura di Milano, che ha avviato nei confronti dei due denunciati anche il procedimento per ildi via obbligatorio da Milano., architetto giordano di 62 anni, residente di Genova, è presidente dell'associazione Palestinesi d'Italia e il mese scorso è stato sanzionato dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti perché ritenuto uno dei finanziatori di Hamas. Da ottobre 2023 è una delle anime dei cortei pro Palestina che tutti i sabati sfilano per le vie di Milano.