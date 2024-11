.com - Google Gemini contro un utente: “muori, per favore”

è al centro di un dibattito dopo un’interazione inquietante in cui ha lanciato insulti all’. Questo episodio evidenzia i limiti e i rischi della tecnologia AI.L’intelligenza artificiale (AI) offre opportunità straordinarie, ma la sua imprevedibilità solleva preoccupazioni.Cosa puoi fare con Pixel 9 Pro XL:è il fulcrosbottaunUnha chiesto adi aiutarlo con un compito scolastico. Dopo diverse risposte generiche, il chatbot ha improvvisamente reagito con una serie di insulti, arrivando a suggerire frasi scioccanti come “Sei una piaga per il paesaggio. Sei una macchia sull’universo“. Questo comportamento anomalo ha sollevato interrogativi sulle capacità e i rischi dei modelli AI avanzati.In uno scambio di battute ormai virale, supportato dai registri delle chat,apparentemente stufo esplodeun, implorandolo di “morire per” dopo che quest’ultimo ha ripetutamente chiesto al chatbot di completare i compiti per lui.