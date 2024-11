Davidemaggio.it - Gian Paolo Tagliavia lascia Rai Pubblicità

La Rai registra un’importante uscita dalla sua concessionaria per laha deciso dire l’incarico di Amministratore Delegato di Rai. Una notizia che avrebbe colto di sorpresa i vertici della TV di Stato., che andrà a chiudere il 2024 di Raicon il miglior risultato di sempre, ha rifiutato il rinnovo quadriennale del contratto propostogli questa estate dal nuovo AD della Rai, GiamRossi. Lo ha reso noto il diretto interessato a Prima Online, motivando così le sue ragioni:Voglia di dedicarsi a un nuovo progetto che non avrà a che fare con la vendita della, pur rimanendo nell’ampio settore della comunicazione.Presente in Rai da quasi dieci anni (è entrato nel 2015, nel 2016 viene nominato Chief Digital Officer, è protagonista della nascita di Rai Play e dal 2019 è AD di Rai), manterrà l’attuale incarico fino a fine anno, completando di fatto con l’impegno più importante: la raccolta di sponsor del Festival di Sanremo post Amadeus.