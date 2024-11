Ilfattoquotidiano.it - Fumava, guidava la macchina e parlava di sé al maschile: tutti i segreti della prima diva queer Greta Garbo in un libro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poco più di cento anni fa, nel marzo del 1924, usciva nelle sale cinematografiche in Svezia il film “La Saga” di Gösta Berling, con la regia di Mauritz Stiller. La protagonista femminile si chiamavaLovisa Gustafsson. Ma da quel momento perfu ufficialmente.L’avviostraordinaria carriera di quella che è considerata universalmente la più grandedel cinema mondiale, la Divina, è raccontato, insieme agli episodi cruciali e i retroscena più piccantisua vita, da “Se” (Aliberti editore, in libreria da oggi). Si tratta di un poderoso volume (come si addice alle biografie dei grandi personaggi) firmato da Stefano Mastrosimone, autore di punta nel panoramaTV italiana e appassionato “logo”.È la storia dell’incredibile ascesa di una ragazza nata nel 1905 in un sobborgo operaio di Stoccolma da una famiglia umile, ma capace di diventare – grazie alla propria determinazione e al proprio talento – una vera e propria icona glamour di eleganza e modernità.