Emilia Romagna al voto per eleggere il successore di Bonaccini

Bologna, 16 nov. (askanews) – Le infrastrutture: in particolare il nodo autostradale di Bologna, sempre più congestionato. La sanità e l’istruzione: per la sinistra devono essere “pubbliche” e vanno finanziate con maggiori fondi dal governo centrale; a destra, invece, chiedono un coinvolgimento fattivo del privato convenzionato per recuperare le lunghe lista d’attesa in una regione che ogni anno accoglie migliaia di “migranti delle cure”. Poi la sicurezza, in particolare nelle città più grandi. Ma soprattutto la tutela dell’ambiente e la gestione del territorio messo alla prova delle recenti alluvioni che hanno devastato metàe messo a dura prova il capoluogo di regione. Sono i temi della campagna elettorale in vista della votazione in, anticipata rispetto ai tempi previsti, dopo le dimissioni di Stefanoeletto al Parlamento europeo.