Notizie.com - Creed 4, quando uscirà? Cosa sappiamo sul quarto capitolo dello spin off di Rocky

Leggi su Notizie.com

La produzione di4 è stata confermata già un anno fa, ma abbiamo nuove informazioni in merito alla data d’uscita?Il mondo del cinema è in trepidante attesa per il ritorno sul grande schermo di una delle saghe pugilistiche più amate, quella di, diretto-off della leggendaria serie di. Con tre capitoli già all’attivo che hanno saputo conquistare sia la critica che il pubblico, l’annuncio di unfilm ha inevitabilmente scatenato curiosità e speculazioni.Tutto quello chesu4 – Screenshot3 – notizie.comA novembre 2023, a soli otto mesi dall’uscita nelle sale diIII, è stato confermato che il progetto per4 è ufficialmente in sviluppo. Questo segna il decimo film nell’universo condiviso tra, una saga che ha saputo rinnovarsi nel tempo mantenendo intatto il suo fascino.