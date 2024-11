Dilei.it - Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati

È finita tra. Il cantautore bolognese e la giornalista del Tg1 non stanno più insieme. La rottura si è consumata nel massimo riserbo, così come è iniziata questa relazione, sbocciata dopo un’intervista di lei all’ex leader dei Lunapop. Una relazione vissuta sempre nel massimo riserbo, com’è nello stile di entrambi. Ora però la separazione definitiva.non stanno più insiemesi. A dare l’annuncio il settimanale Chi: dopo circa un anno e mezzo insieme la coppia è scoppiata. A quanto pare i due si sarebbero mollati già da qualche tempo ma solo ora la notizia è trapelata. Il motivo dell’addio? “Non emergerebbero motivi particolari di rottura: non c’entrano carriere o terzi incomodi“, fa sapere la rivista.