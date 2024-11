Gaeta.it - Arrestato un uomo accusato di maltrattamenti familiari all’atterraggio in Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un 42enne di origine pakistana,dinei confronti della moglie e dei figli, è stato fermato al suo rientro inall’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. La procedura di arresto è avvenuta in seguito a un’ordinanza emessa dal tribunale di Reggio Emilia, ponendo l’accento sul crescente fenomeno delle violenze domestiche che toccano anche le comunità migranti. Questo caso rappresenta un’importante operazione di sicurezza e giustizia che ha coinvolto più enti in ambito nazionale e internazionale.Le segnalazioni della moglie e l’intervento delle autoritàLa vicenda è emersa grazie alla segnalazione della moglie dell’indagato, che si trovava in Pakistan con i suoi tre figli. La donna ha contattato gli assistenti sociali del Comune di Reggio Emilia e alcune ex insegnanti dei ragazzi, esponendo una situazione critica caratterizzata da anni di violenze fisiche e psicologiche.