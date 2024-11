Gaeta.it - Arrestato a Chieti un 26enne per reati di pornografia minorile e atti sessuali con minorenni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le autorità dihannoun uomo di 26 anni, condannato a tre anni di carcere per il coinvolgimento indi abuso nei confronti di minori. I fsi riferiscono a graviche comprendono la detenzione di materiale pedopornografico e l’adescamento di ragazzine. L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato, in collaborazione con la Procura Distrettuale della Repubblica.L’arresto e le motivazioni legaliL’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di. L’indagine ha avuto avvio nel 2019, periodo in cui l’uomo, sfruttando canali online, si era creato delle identità false attraverso i social network. Presentandosi come un minorenne, è riuscito ad entrare in contatto con ragazzine di 13 e 14 anni.