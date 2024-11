Ilrestodelcarlino.it - Vende droga a due ragazzi, spacciatore finisce in manette

Crevalcore (Bologna), 15 novembre 2024 - Ha ceduto dellaa due persone, tra cui un minorenne, e quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo ha spintonato un militare dell'Arma e poi si è dato alla fuga. Il pusher, di 30 anni, è stato però bloccato e arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È quanto accaduto l'altro giorno a Crevalcore, quando le forze dell'ordine, impegnati nei controlli per contrastare lo spaccio di, hanno identificato tre persone sospette. Uno di questi, il pusher trentenne, straniero e con precedenti, ha tentato di fuggire spintonando un militare dell'Arma per farlo cadere a terra e poi scappare. La corsa del pusher è durata poco perché è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri che lo hanno perquisito e trovato in possesso di 60 grammi di hashish, due bilancini di precisione e del denaro contante.