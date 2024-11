Lanazione.it - "Tagli a Unipi? Rettore e sinistra strumentalizzano", la posizione di Azione Universitaria

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 15 novembre 2024 -attaccasulla questione deial fondo di finanziamento ordinario, che per l'ateneo pisano incidono per 16 milioni e mezzo di euro. Secondo il gruppo studentesco di destra, si tratta di una strumentalizzda parte del, Riccardo Zucchi e della. "Nell'ultimo mese - scrive in una nota l'associstudentesca - abbiamo assistito a una crescita confusa e insistente delle proteste sui presuntidel Governo all’Università di Pisa. Ilha persino inviato una lettera di suo pugno a tutti gli studenti, un’a nostro avviso inappropriata, poiché sfrutta uno strumento pensato per la didattica e le comunicazioni istituzionali per fini politici. Altrettanto gravi sono le parole di alcuni professori che incitano all’insurrezione, richiamando toni che ricordano gli anni di piombo.