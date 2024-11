Sci di Fondo, Federico Pellegrino è terzo nella gara test della Sprint

Leggi su Ilfaroonline.it

Prende il via la stagione invernale delle gare di sci die dell’Italia, verso le Olimpiadi di casa del 2026. Con una intera stagione da vivere, eccoche si prende subito un buon piazzamento e conquista la terza posizionedi Muonio in Finlandia.giornata di domani, 16 novembre, in programma la prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 12km.A due settimane dall’inizioCoppa del Mondo l’Azzurro, dopo il nono crono di qualificazione, si è fatto strada tra gli avversari ed è risalito la china, fino al podio finale. Ha chiuso la scia del norvegese Erik Valnes sia in batteria, che in semifinale.Come riporta fisi.org – Nel turno decisivo lo scandinavo si è confermato protagonista assoluto di giornata, lasciandosi alle spalle il padrone di casa Lauri Vuorinen e lo stesso, in una finale che ha coinvolto anche gli altri tre finlandesi Ville Ahonen, Willjam Mattila e Niilo Moilanen, finiti nell’ordine dal quarto al sesto posto.