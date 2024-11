Anteprima24.it - Salerno, chiude la biblioteca provinciale: necessaria la verifica delle condizioni di sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minutoCon Ordinanza n. 115434 del 15 novembre 2024 emessa dai due settori “Reti e Sistemi culturali” ed “Edilizia scolastica e patrimonio”, la Provincia didispone la chiusura delladiubicata in via Valerio Laspro a far data dal 18/11/2024 fino a nuova disposizione. Detta chiusura si rendeal fine di effettuare accertamenti finalizzati alladialla luce degli ultimi monitoraggi effettuati dagli organi di vigilanza, ASLe Vigili del Fuoco, a seguito di un esposto.L’Ente Provincia, che ha già fatto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’edificio, aveva programmato ulteriori lavori di messa inda realizzare compatibilmente alle risorse disponibili.