Roma, tassista rifiuta il pagamento con la carta a una ragazza e lei registra tutto: "Se non c'avete soldi dovete prelevà"

“Se non avete i, andate a prelevare e basta”. Con queste parole ha inizio un video pubblicato dalla tiktoker Patrizia Falcone sul suo profilo, che in meno di 24 ore ha superato un milione di visualizzazioni. Il video documenta uno scontro acceso tra la giovane influencer e un, nato dalla sua richiesta di pagare la corsa condi credito invece che in contanti. La risposta del conducente è stata netta: “Non ho il pos”.Leggi anche: Cure ai tumori gratuite dal 2025: quali sono e in cosa consistonoIl botta e rispostaLa discussione si infiamma rapidamente. “Lei non decide a casa mia” dice il, al che la tiktoker ribatte: “Non è casa sua, è un servizio pubblico“. La replica arriva subito: “No, è un servizio privato. La benzina e l’assicurazione le pago io”.