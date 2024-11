Dilei.it - Re Carlo non si trattiene, scoppia in lacrime per Camilla

Reha confessato chelo ha fatto piangere. Di fronte a certe immagini non è riuscito a trattenere lee lo ha raccontato candidamente. Pensare che la Regina Elisabetta non è riuscita a trattenere la commozione forse solo al funerale di suo marito Filippo, dopo oltre 70 anni insieme., il Re del popoloMaè un Re diverso. Vuole che la Monarchia stia al passo coi tempi, che entri in sintonia col popolo, che sia trasparente, per questo non ha nascosto il cancro che l’ha colpito e ha permesso a Kate Middleton di prendersi tutto il tempo necessario per guarire dal tumore che anche a lei è stato diagnosticato.Ironia della sorte,si sta comportando oggi, come si comportava quasi 40 anni fa la sua ex moglie Diana, ribattezzata subito Principessa del popolo, perché sapeva entrare in sintonia con le persone, perché le ascoltava, andava a stringere loro le mani.