Lanazione.it - Premio Matteo 2024: bando aperto fino al 22 novembre

Firenze, 15– Ci sono ancora pochi giorni per partecipare all’edizionedel, dedicato alla progettazione e realizzazione di opere o strumenti per il miglioramento della sicurezza stradale. Si tratta di un contest che prende il nome daLanzoni, socio del Rotaract Club Firenze Brunelleschi scomparso alla giovane età di venticinque anni per un grave incidente stradale. Ad organizzarlo è appunto il Rotaract Firenze Brunelleschi, che intende così premiare una tesi di laurea o di dottorato o un progetto innovativo sul tema della sicurezza stradale, attraverso qualsiasi campo di applicazione: strettamente tecnico, tecnologico, giuridico, economico, sociale, psicologico, urbanistico, e quant’altro. “I requisiti per partecipare – spiega Marianna De Lorenzo, presidente del Rotaract Firenze Brunelleschi – sono l’aver discusso tesi laurea (vecchio ordinamento, triennale o specialistica), o di dottorato di ricerca, o tesi di master o altre tipologie di corsi nel periodo compreso tra il 162023 ed il 15, e aver elaborato un progetto attinente alle finalità del