Mike Tyson vs Jake Paul: orario e quando e dove vedere il match in TV e Streaming

Il tanto atteso incontro di boxe trasi terrà nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024. L’evento avrà luogo all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, e sarà trasmesso in direttasu Netflix.vs: data edell’incontroIn Italia, l’evento inizierà alle ore 02:00 del 16 novembre. Ilprincipale traè previsto intorno alle 05:00, dopo i combattimenti preliminari.ilvsin TV eL’incontro sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire l’evento senza costi aggiuntivi. Per accedere alla diretta, sarà sufficiente disporre di un abbonamento attivo a Netflix e collegarsi tramite smart TV, computer, tablet o smartphone. Non sarà trasmesso in chiaro in TV sui canali tradizionali Rai, Mediaset, Tv8 o Nove.