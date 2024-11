Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic 2-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: prime fasi del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-ZVEREV DALLE 14.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.303-2 Game. Con lo smash a rimbalzo del croato si chiude il quinto gioco.40-15 Comodo smash del salvadoregno.30-15 Il nastro trascina fuori lo schiaffo al volo di.30-0 Di un soffio larga la risposta di dritto di.15-0 In rete la risposta dell’emiliano.2-2 Game. Servizio e smash a bersaglio per il piemontese.40-15 Con il secondo smash Andrea chiude il punto.30-15 Si ferma sul nastro la volèe di rovescio di.30-0 Servizio vincente.15-0 Ottima copertura della rete da parte degli azzurri.2-1 Game. E’ lungo il recupero di dritto di.40-30 Serve il secondo smash al croato per ottenere il punto.