Sport.quotidiano.net - L’Ascoli prova a voltare pagina. Serve vincere il derby con la Vis

torna a Pesaro dopo la memorabile stagione 2001-02 dei diabolici che vide la formazione di Pillon conquistare il meritato ritorno in B. L’anticipo del 15esimo turno, in programma stasera alle 20.30 al segnale di De Angeli di Milano, potrebbe dire davvero tanto sul cammino che la formazione oggi allenata da Di Carlo sarà costretta a portare avanti nei prossimi mesi. Per mettere una pezza agli incredibili errori commessi dal direttore sportivo Emanuele Righi e sistemare una volta per tutte la situazione inerente alla rosa servono importanti investimenti nel prossimo mercato invernale. Qui però bisognerà capire quali saranno le reali intenzioni del patron Massimo Pulcinelli e della dirigenza del Picchio. Nel frattempo le vicende legate al campo continuano ad essere un disastro. Le scommesse legate ai numerosi giovani attualmente risultano momentaneamente perse.