Ilfattoquotidiano.it - La croce di Gerusalemme tatuata sul petto e le posizioni sulle donne: chi è Pete Hegseth, il conduttore scelto da Trump per il Pentagono

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è fuor di dubbio il segretario alla difesa meno qualificato nella storia americana. E quello più apertamente politico. Tienti forte, America”. Il giudizio non è di un sostenitore di quella cultura woke e progressista chetanto detesta. No, il giudizio è di Paul Rieckhoff, il fondatore degli “Independent Veterans of America”, quindi un veterano, un ex militare. La scelta di, l’uomo che Donaldvuole mandare a dirigere il, è una di quelle che in queste ore più sconcerta, suscita polemiche, indigna., 44 anni, ex militare della Guardia Nazionale che da anni conduce programmi per Fox News, non è considerato all’altezza di guidare un Dipartimento che governa 1 milione 300 mila soldati e 750 mila civili. “Ci fideremmo a dargli in mano Walmart?”, si è chiesto polemicamente un militare citato da Politico, con riferimento all’azienda che ha, più o meno, lo stesso numero di dipendenti.