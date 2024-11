Liberoquotidiano.it - "Incinta e discriminata". Scandalo magistratura, la pesante denuncia di un'avvocata fa tremare le toghe

C'è scritto nel codice di procedura penale che le avvocatesse in gravidanza possono chiedere (e ottenere) il legittimo impedimento entro i due mesi precedenti e i tre mesi successivi al parto. È una norma chiara (art. 420ter comma 5bis) che punta ad assicurare all'imputato il godimento del pieno diritto alla difesa e alla professionista la tutela della salute e del lavoro. A Venezia, invece, due giorni fa, si è verificato un episodio spiacevole, secondo quantoto dall'avvocatessa Federica Tartara. Un episodio che ha portato la legale are al Csm e al locale consiglio giudiziario il magistrato (donna) del tribunale che le ha negato il rinvio di un processo condannando, per di più, i suoi due assistiti. L'esposto, che Libero ha avuto modo di leggere, contiene una dettagliata ricostruzione di un caso che arriva a rinfocolare un clima in cui altissima è la tensione tra, politica e opinione pubblica.