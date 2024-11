Iltempo.it - "Il sionismo è una m...", incursione in diretta: da Parenzo succede di tutto

A Bologna va in scena il No Meloni Day, manifestazione studentesca in cui si sovrappongono varie iniziative della sinistra movimentista, dalla difesa della Palestina con relativi attacchi a Israele alla lotta contro il patriarcato. Le immagini della giornata di protesta vengono mandate in onda nel corso della puntata di venerdì 15 novembre de L'aria che tira, su La7, e quando Daviddecide di collegarsi anche via audio con la piazza accade l'imprevisto. I microfoni venono attivati, solo che in quel momento un manifestante sta urlando al microfono con voce gutturale "Ilè una me**a!". "Ora a Bologna c'è questa manifestazione con uno slogan non violento" Si apre l'audio del collegamento: "ilè una merda" #lariachetira pic.twitter.com/RBzsZv4CCs — Il Grande Flagello (@grandeflagello) November 15, 2024 Urlo che lascia sgomento lo stdio con gli ospiti e il conduttore che non possono fare ameno di lasciarsi scappare una risata.