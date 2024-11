Biccy.it - Il bottino de La Talpa e lo svolgimento della finale: come funziona

Leggi su Biccy.it

La quarta edizione de Laha proposto una versione rivisitata dello storico reality show e molti sono stati i cambiamenti. Fra questi, a livello di regolamento, troviamo l’assenzadiretta (che ha giocoforza eliminato il sospettato del pubblico), la mancata cerimonia dell’investiturae anche l’assenza del.Nelle edizioni condotte da Paola Perego lasabotava i giochi perché tutti i soldi persi dal gruppo andavano nel suoche si sarebbe portato a casa a fine trasmissione qualora non fosse stata scoperta. Il montepremi del gruppo, invece, se lo sarebbe portato a casa l’ultimo concorrente rimasto in gioco che più si avvicinava a scoprire l’identità del sabotatore. Ora però questo “” non esiste e lasaboterebbe per il gusto di sabotare.