Ilnapolista.it - Grecia-Inghilterra, lacrimogeni sui tifosi inglesi prima della partita. La Fa apre un’indagine (Telegreph)

sui. La Fa. Il Telegraph segnala un trattamento poco carino ricevuto daiin trasferta inin occasionedi Nations League di ieri sera. “Ihanno avuto difficoltà a entrare nello Stadio OlimpicovittoriaNations League contro la, segnalati gaslanciati dalla polizia e sostenitori spinti contro le recinzioni“.è poi finita 0-3., la denuncia deiSecondo quanto riporta il quotidiano inglese, “la Federazione calcistica sta ora indagando sul trattamento riservato ai 3.500in trasferta presenti allavinta per 3-0 ad Atene. La polizia in tenuta antisommossa con scudi e manganelli ha radunato imentre facevano la fila per entrare nei 70.