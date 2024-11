Anticipazionitv.it - GF, Lorenzo vuole picchiare Javier? La rivelazione fatta a Shaila

Al Grande Fratello 25,Spolverato ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni controMartinez. Durante una conversazione in cucina conGatta,ha espresso il suo risentimento in toni accesi, creando un clima di tensione nella casa. Poco dopo, Spolverato ha assunto un atteggiamento da leader, convocando una riunione notturna per discutere del rispetto del silenzio. Alcuni concorrenti lo hanno trovato autoritario, mentre la sua ossessione versoè emersa anche in un sogno inquietante raccontato a Yulia Bruschi. Ma cosa ha scatenato queste reazioni e come ha risposto?Grande Fratello 25: le parole sconcertanti diSpolveratoDurante un momento in cucina conGatta,Spolverato ha espresso parole forti versoMartinez. “Lui sussurra i nostri nomi di notte.