Ilgiorno.it - Esce fumo dalla montagnetta, gli ambientalisti: nessuno interviene

inquietanteda unache ricopre una discarica di immondizia risalente a 40 anni fa. L’allarme degli: "Sotto brucia qualcosa, va almeno gettata della terra". Ci sarebbero tonnellate di rifiuti sepolti in una discarica risalente agli Ottanta spuntata dal terreno: una montagna di spazzatura emersa per il passaggio dei trattori diretti ai campi. La situazione era stata denunciata nel 2018. Il sito si trova tra il Cavo Borromeo e l’Oasi di Basiglio, su un terreno privato. Allora, dopo la segnalazione di alcuni, c’era stato l’intervento del M5S, con un’interrogazione in Regione. E l’ex consigliere regionale Gregorio Mammì aveva denunciato il rischio che il cumulo di rifiuti potesse prendere fuoco. Ma da allora nessuna risposta "eper una bonifica", dicono le sentinelle del Parco Sud.