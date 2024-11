Gaeta.it - Diego Mingarelli eletto presidente di Confindustria Ancona: un nuovo inizio per l’associazione

Diego Mingarelli, a capo di Diasen e figura di spicco nel campo della bioedilizia, è stato scelto come presidente di Confindustria Ancona. L'elezione, avvenuta attraverso l'Assemblea dei soci, ha visto il supporto schiacciante per il candidato, con un voto quasi unanime che ha sancito la sua nomina al 99% dei voti validati. Mingarelli, che ha 46 anni, presenterà ufficialmente il suo programma domani durante una conferenza stampa presso la sede di Confindustria Ancona. Il suo mandato si propone di apportare cambiamenti significativi per il territorio marchigiano e per il sistema economico delle imprese. La visione di Mingarelli: attrarre e competere. Il motto che guida il programma di Mingarelli è "Attrarre per competere, competere per attrarre". Durante l'Assemblea, il presidente ha evidenziato come il rilancio economico della regione si fondi su due principi essenziali: l'attrattività del territorio e la competitività delle aziende.