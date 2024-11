Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole Kvaratskhelia: il punto della situazione e la cifra folle

Ladi Khvichacontinuava ad essere al centro dell’attenzione in casa. Arrivare al rinnovo non è assolutamente semplice, considerando che c’è una distanza considerevole tra le richieste dell’entourage del georgiano e quella che è la proposta del club partenopeo. Le possibilità di trovare una quadra stanno diventando sempre più remote con il passare dei mesi, e cosi aumentano quelle che sono le chances di poter vedere il numero 77 azzurro lontano da.Negli scorsi mesi è stato il Paris Saint Germain ad essere maggiormente vicino al calciatore, ma in queste ore è emerso un altro club interessato a Kvicha e che starebbe seriamente pensando di muovere passi concreti per mettere le mani sull’attaccante del.Secondo quanto riportato da La Repubblica, ilsarebbe fortemente interessato a: il club catalano starebbe cercando un altro esterno da inserire all’internorosa blaugrana, il nome di Kvicha sarebbe diventato il primolista.