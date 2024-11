Oasport.it - Basket, Milano lotta per 40 minuti e batte il Partizan. Quarta vittoria in Eurolega

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa alla Belgrade Arena la sfida valevole per il decimo turno dell’die in campo sono scesi in campo i padroni di casa delBelgrado e l’EA7 Emporio Armani. E dopo averto, rincorso e sofferto per oltre mezz’ora, nel finale di partita è questa volta la squadra di Messina a non scomporsi, nonostante l’evidente stanchezza, ed espugna il parquet serbo, conquistando lain.Avvio nel segno di Dimitrijevic, nel bene e nel male, con subito una tripla e poi due palle perse. Tripla anche di Leday e primo parziale perdi 2-6. Faticano a segnare le due squadre e si arriva a metà primo quarto sul 9-9. Si continua punto a punto, conche ha messo a segno 4 triple, ma sono quelle di Brown per ilche a meno di 2’ dalla fine del primo quarto danno il primo allungo ai serbi sul +4.