Basket, il GMV difende il primato a Livorno, nella sesta giornata di Divisione Regionale 2

Pisa, 15 novembre 2024 –nel campionato di2, con la capolista GMV chiamata ad un’insidiosa conferma a, sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti. Più abbordabili gli impegni interni delle altre due pisane: la IES Sport ospita, sabato alle 20 al palasport di Via Andrea Pisano, il fanalino di coda La Cisa Service Pontremolese, il CUS Pisa Cosmocare riceve, domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi, il Versilia2002, che ha finora vinto una sola volta. GMV – Vento in poppa per la compagine guidata da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli che, dopo cinque gare, di cui quattro vinte, si trova in testa alla classifica del girone A, insieme a Volterra. Balestrieri e compagni, che, nonostante una posizione insperata alla vigilia, possono ancora migliorare sul piano del gioco e della continuità, sono reduci da un netto successo nel derby casalingo con il Cosmocare CUS Pisa, in cui hanno dilagatoripresa, andando a segno con undici dei dodici atleti a referto.